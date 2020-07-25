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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 komando öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:08:17 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 3 komando öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gor vilayetinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 komando hayatını kaybetti.

Gor Valiliği Sözcüsü Arif Abir, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Gor'un Haristan köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 3 komandonun yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını ifade eden Abir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

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