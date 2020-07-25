Afganistan'da Taliban saldırısında 3 komando öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gor vilayetinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 komando hayatını kaybetti.
Gor Valiliği Sözcüsü Arif Abir, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Gor'un Haristan köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 3 komandonun yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını ifade eden Abir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.