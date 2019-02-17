Afganistan'da Taliban saldırısı: Ölüler var Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki polis karakoluna saldırdı, 7 polis hayatını kaybetti.

Taliban Afganistan'da karakola saldırdı. Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çemtal'daki polis karakoluna saldırdığını, 7 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban örgütünün kayıp verdiğini ifade eden Adil, destek birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda öldürülen polislerin arasında iki komutanın bulunduğu iddia edildi.

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