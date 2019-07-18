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Afganistan'da Taliban militanları 21 komandoyu öldürdü

Ülkenin batısındaki Badgis vilayetinde 21 komando, Taliban militanlarınca öldürüldü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
Afganistan'da Taliban militanları 21 komandoyu öldürdü

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde 21 komandonun Taliban militanları tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in Ab Kemeri ilçesine operasyon için giden komando birliklerine pusu kurduğunu söyledi.

Saldırıda 21 komandonun yaşamını yitirdiğini ifade eden Melikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada 20 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Öte yandan Badgis İl Şura Vekili Muhammed Nasır Nazari de saldırıda 34 komandonun hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 39 komandonun öldürüldüğü iddia edildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
  1. Afganistan
  2. Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey
  3. Badgis vilayeti
  4. Badgis'in Ab Kemeri ilçesi
  5. komando birlikleri
  6. pusu
  7. militan
  8. Badgis İl Şura Vekili Muhammed Nasır Nazari
  9. Taliban

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