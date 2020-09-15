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Aktüel Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü
Aktüel

Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:43:14 -
Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ahmad Veyis Abdulrahimzey'in evine düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Logar Valiliği Sözcüsü Didar Lavang, basına yaptığı açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Abdulrahimzey'in, Muhammed Aga ilçesindeki evine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda kaymakamın kardeşi ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Lavang, bir diğer kardeşinin de yaralandığını belirtti.

Lavang, militanların saldırısı sırasında, Kaymakam Abdulrahimzey'in evinde bulunmadığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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