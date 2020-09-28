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Aktüel Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:26:27 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Bamyan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 polis hayatını kaybetti.

Bamyan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammad Rıza Yosufi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bamyan'ın Şiber ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 9 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yosufi, 2 polisin de yaralandığını söyledi.

Yosufi, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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