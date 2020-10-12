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Aktüel Afganistan'da Taliban, Helmand vilayetine saldırdı
Aktüel

Afganistan'da Taliban, Helmand vilayetine saldırdı

Saldırının ardından Helmand vilayet merkezinin bazı bölgeleri Taliban kontrolüne geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:23:31 -
Afganistan'da Taliban, Helmand vilayetine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayeti merkezine saldırı düzenledi.

Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan, basına yaptığı açıklamada, militanların, Helmand merkezine saldırması sonucu vilayet merkezinin bazı bölgelerinin Taliban kontrolüne geçtiğini söyledi.

Afgan, saldırının ardından çıkan çatışmaların devam ettiğini, vilayet merkezinde tedirginliğin hakim olduğunu belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen de Helmand vilayetine takviye birliklerinin ulaştığını ve bölgede operasyonların başladığını kaydetti.

Havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 70 militanın öldürüldüğünü dile getiren Aryen, yaklaşık 100 militanın da yaralandığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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