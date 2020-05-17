Afganistan'da siyasi kriz sona erdi

KABİL (AA) - Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah arasında anlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Abdullah Abdullah arasında anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Abdullah Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek.

Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a mareşallik unvanı verildi.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığını üstlenen Abdullah, yeni göreviyle Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış, Abdullah ise kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.

- Ayrı ayrı yemin töreni düzenlenmişti

Seçim Komisyonu tarafından cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyeceğini duyuran Abdullah Abdullah arasında devam eden anlaşmazlığın giderilmesi için, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın her iki aday arasında son ana kadar yürüttüğü mekik diplomasisinden sonuç alınamamıştı.

Bunun üzerine hem Gani hem de Abdullah 9 Mart'ta ayrı ayrı yemin törenleri düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının çifte yemin töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'da her türlü "paralel yönetim" oluşturma çabalarına karşı olduğunun altı çizilmiş, Washington'ın tek parça ve birlik içinde bir Afganistan'ı destekleyeceği ifade edilmişti.