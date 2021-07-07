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Gündem Afganistan’da sivilleri canlı kalkan olarak bakın nasıl kullanıyorlar!
Gündem

Afganistan’da sivilleri canlı kalkan olarak bakın nasıl kullanıyorlar!

Afganistan'ın doğusunda ABD istihbaratı CIA tarafından eğitilen hükümet birliklerinin, sivilleri Taliban'a karşı canlı kalkan olarak kullandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 00:25:00 -
Afganistan’da sivilleri canlı kalkan olarak bakın nasıl kullanıyorlar!

Afganistan'ın doğusunda ABD istihbaratı CIA tarafından eğitilen hükümete bağlı güçlerin, sivilleri Taliban'a karşı canlı kalkan olarak kullandığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Yerel kaynakların aktardığı görüntülere göre ülkenin doğu illerinden Host'ta varlık gösteren CIA destekli Host Koruma Gücü-HKG (Khost Protection Force-KPF) birlikleri sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.

Bölge kaynakları, servis ettikleri görüntülerde HKG birliklerinin sivillere ait evleri basarak askeri merkez olarak kullandığını belgeledi.

Ayrıca HKG askeri konvoylarının geçeceği yollarda siviller tek sıra halinde yürütülerek, Taliban saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanıldı.

HKG birlikleri bölgede sivillere yönelik işkence, keyfi tutuklama ve toplu katliam gibi suçlarla anılıyor.

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