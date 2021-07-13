Afganistan'da sivil ölümleri arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı, insani yardım koordinatörü Ramiz Alakbarov, BM’nin yılbaşından bu yana Afganistan'ın sivil nüfusu arasında ölüm ve yaralanma sayısında artış kaydedildiğini ifade etti.

“Dış güçlerin Afganistan'dan çekileceğinden yılbaşında haberdar olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun sivil nüfusta ölüm ve yaralanma rakamlarına nasıl yansıdığına bakalım” diyen Alakbarov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020'nin ilk çeyreğini ve 2021'in ilk çeyreğini karşılaştıracak olursak, sivil nüfustaki ölüm ve yaralanma oranında yüzde 29'luk bir artış görüyoruz. Yılbaşından beri ilk çeyrekte bin 783 sivilin öldüğü ya da yaralandığı kayıtlara geçti. Bu rakam, 2020'nin ilk çeyreğinde olana göre yüzde 30’dan fazla.”



Alakbarov, ölüm ve yaralanmalardaki artışın dış güçlerin çekilmesine bağlı olup olmadığı sorusu karşısında, “Güçlerin çekilmesinin beklenmesine bağlı. Aslında yılın başından bu yana bir kötüleşme söz konusu” yanıtını verdi.

Bu arada Afganistan’daki insani durumun her zaman çok kötü olduğuna dikkat çeken yetkili, son kötüleşme dalgasından önce, geçen ocakta zaten 18.5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

“2021 yılına ait İnsani Zorluklar Programı çerçevesinde zaten yaklaşık 16 milyon kişiye yardım sağlamayı planlamıştık” diyen Alakbarov, şöyle devam etti:

“Bugün durum, öncelikle çatışmaların şiddetlenmesi, diğer yandan ülkede kuraklık yaşanması ve bu faktörlerin üst üste gelmesi ile bağlantılı. Bugün itibarıyla ülke nüfusunun üçte biri, yani 12 milyondan fazla insan gıda eksikliği çekiyor. 5 yaşın altındaki tüm çocukların yarısında 2021'de ciddi bir beslenme yetersizliği söz konusu.” Alakbarov ayrıca ocaktan bu yana ‘bu olayların sonucu olarak’ 223 binden fazla kişinin ikamet ettikleri yerlerden zorla uzaklaştırıldıklarını sözlerine ekledi.