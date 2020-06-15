Afganistan'da silahlı saldırıda 5 sivil öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Host vilayetinin İsmail Hil ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adıl Haydari, basına yaptığı açıklamada, İsmail Hil ilçesinin Digan köyünde kimliği belirsiz kişilerin bir eve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Haydari, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırganların bölgeden kaçtığını ifade eden Haydari, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.