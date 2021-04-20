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Dünya Afganistan'da silahlı saldırı: Ölüler var
Dünya

Afganistan'da silahlı saldırı: Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:53:00 -
Afganistan'da silahlı saldırı: Ölüler var

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerin, Kabil'in Arzan Kimat bölgesinde bir askeri araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 1 asker ile araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

 

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