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Dünya Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Dünya

Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda polis hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Nahri Şahi ilçesinde Taliban militanları tarafından polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 13:40:00 -
Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda polis hayatını kaybetti

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Nahri Şahi ilçesinin Şahrek Türkmeniye köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü, 7 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi. Öte yandan militanların bir gün önce Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda da 7 asker hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afgan heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin ikinci aşaması devam ediyor.

Afganistan hükümeti, gündemin ilk sırasına şiddetin sona erdirilmesi ve ateşkesi koyarken kendisinin de temsil edileceği bir geçiş yönetimi oluşturulmasına öncelik verilmesini isteyen Taliban, ateşkes konusunda isteksiz davrandı.

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