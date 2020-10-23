Afganistan'da Rumen askerlere saldırı: 2 yaralı
KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, NATO bünyesinde görev yapan Rumen askerlere yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.
Afganistan'daki NATO kuvvetleri, 21 Ekim'de Kandahar'da devriye gezen askerlerin aracının, yol kenarına yerleştirilen bombaya çarptığını bildirdi.
Açıklamada, saldırıda 2 Rumen askerin yaralandığı belirtildi.
29 Şubat'ta Taliban ile ABD arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından ilk kez NATO askerlerine yönelik saldırı düzenlendi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.