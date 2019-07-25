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Afganistan'da peş peşe patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki üç ayrı patlamada aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu en az 15 can kaybı var. Taliban'ın İşkemiş ilçesindeki bir karakola düzenlediği baskında ise 20 asker öldü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
Afganistan'da peş peşe patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan güne patlama sesleri ve katliam haberleriyle başladı.

Başkent Kabil'de üç ayrı bomba infilak ettirildi. Madencilik ve Petrol Bakanlığı'nın otobüsünü hedef alan bomba, 8 çalışanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Yaşamını yitirenlerden beşi kadın, biri çocuk.

27 yaralı olay yerinden hastanelere taşınırken bir patlama sesi daha duyuldu. Bu kez bir intihar saldırganı patlamadan birkaç metre ötede kendini havaya uçurdu. İkinci saldırıda 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afgan yetkililer, otobüsü kana bulayan ilk bombanın mıknatıslı olduğunu aktarıyor.

Üçüncü saldırı ise patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleşti.

Saldırıların olağan şüphelisi Taliban.

Yaralılardan birçoğunun durumu ağır, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Patlamalar, başkent Kabil önemli bir konuğu ağırlarken gerçekleşti. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, kentteki NATO yetkilileri ve ABD özel temsilcisi Zalmay Halilzad'la buluşuyor.

Karakola baskın

Taliban militanları, Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola baskın düzenledi. Saldırıda en az 20 asker hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. terör saldırısı
  4. bombalı saldırı
  5. ölü ve yaralılar var

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