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Afganistan'da patlama! Sivil kayıpları var

Afganistan'ın Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

19 Şubat 2019 Salı 16:13
Afganistan'da patlama! Sivil kayıpları var

Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Devletzey, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:13
  1. Afganistan
  2. Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey
  3. Muhacir Kampı

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