Afganistan'da patlama! Sivil kayıpları var Afganistan'ın Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi. Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi. Saldırıyı üstlenen olmadı Devletzey, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.