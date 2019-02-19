Afganistan'da patlama! Sivil kayıpları var
Afganistan'ın Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.19 Şubat 2019 Salı 16:13
Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Devletzey, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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