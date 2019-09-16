Afganistan'da patlama! Sivil kayıplar var
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil öldü.
Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Farah'ın Kariz Şeyha bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
"Taliban tarafından yerleştirildi"
Patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Muhib, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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