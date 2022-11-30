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Dünya Afganistan’da patlama! Ortalık kan gölüne döndü
Dünya

Afganistan’da patlama! Ortalık kan gölüne döndü

Afganistan’ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde medresenin girişinde öğle namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 15:26:00 - 2022-11-30 15:26:47

Afganistan’ın Samangan vilayetinin merkezi Aybak kentindeki Cihadiye Medresesi’nin girişinde öğle namazı sırasında patlama meydana geldi. Samangan Hastanesi tarafından yapılan açıklama, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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