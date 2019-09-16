Afganistan'da patlama! 5 ölü
Afganistan’da yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi öldü.16 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil öldü.
Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Farah'ın Kariz Şeyha bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Muhib, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
YORUM YAZ