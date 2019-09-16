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Afganistan'da patlama! 5 ölü

Afganistan’da yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi öldü.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
Afganistan'da patlama! 5 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil öldü.

Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Farah'ın Kariz Şeyha bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Muhib, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
  1. Afganistan
  2. Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib
  3. Kariz Şeyha bölgesi
  4. saldırı

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