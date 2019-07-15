Afganistan'da patlama: 2 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk yaşamını yitirdi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:52
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, Taliban militanlarınca Çaharbulak'ın Han Abad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını söyledi.
Rezai, patlamada 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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