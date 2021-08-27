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Afganistan'da meclis üyesi olan isim İstanbul'a gönderildi
Dünya Afganistan'da meclis üyesi olan Rangina Kargar İstanbul'a gönderildi
Dünya

Afganistan'da meclis üyesi olan Rangina Kargar İstanbul'a gönderildi

Afganistan Temsilciler Meclisi'nin Türkmen üyesi Rangina Kargar, Hindistan sınır dışı edilerek İstanbul'a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:04:00 -
Afganistan'da meclis üyesi olan Rangina Kargar İstanbul'a gönderildi

Afganistan Temsilciler Meclisi'nin Türkmen üyesi Rangina Kargar, İstanbul'dan gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den sınır dışı edilerek İstanbul'a gönderildiğini söyledi.

Hindistan merkezli Indian Express gazetesinin 26 Ağustos'ta geçtiği habere göre Kargar, Taliban'ın ilerlemeye başladığı temmuz ayında ailesiyle İstanbul'a gelmişti.

Diplomatik pasaportuyla daha önce pek çok kez Hindistan'a seyahat ettiğini kaydeden siyasetçi, 20 Ağustos'ta Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na vardığını ancak bu sefer giriş yapamadığını bildirdi.

Kargar, ülkeye iniş yaptığı gün doktor randevusu olduğunu ve 22 Ağustos'ta İstanbul'a dönüş biletini halihazırda aldığını da sözlerine ekledi.

Ancak havalimanı personeli, önce Kargar'a beklemesini söyleyip üstlerine danıştı. Bunun ardından 36 yaşındaki milletvekili iki saat sonra Dubai üzerinden tekrar İstanbul'a gönderildi.

"Bana suçlu muamelesi yapıldı. Pasaportum Dubai'de değil İstanbul'da geri verildi. Bana yaptıkları iyi bir şey değil. Kabil'de durum değişti. Umarım Hindistan hükümeti Afgan kadınlara yardım eder."

Kargar, sınır dışı için herhangi bir neden sunulmadığının altını çizerken yaşananların, Kabil'deki değişen siyasi atmosferle veya güvenlikle ilgili olabileceğini ifade etti:

"Bunu Gandhi'nin Hindistan'ından hiç beklemezdim. Hindistan'la her zaman dosttuk. Onlarla stratejik ve tarihi ilişkilerimiz var. Ama böyle bir durumda bir kadına ve bir milletvekiline böyle davrandılar. Bana havaalanında ‘Üzgünüz, sizin için bir şey yapamayız' dediler."

Öte yandan Hindistan hükümeti haberin ardından yaptığı açıklamada Kargar'ın sehven sınır dışı edildiğini bildirdi.

Yetkililer, Kargar'a ulaşarak yaşananlar yüzünden özür dilendiğini kaydetti. Kargar'a acil vize başvurusunda bulunması önerildi.

Indian Express'in haberinde, Kargar'ın sınır dışı edilmesinin arkasındaki sebebin, Hindistan vizesine sahip bazı pasaportların Taliban tarafından ele geçirildiği yönündeki bilgiler olduğu yazıldı.

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