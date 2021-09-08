Afganistan’da kurulan istikrarlı hükümet herkes için faydalı olur!

Resul Ekrem Şahan Oğuzhan Gültekin Ankara

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Türkiye açısından bakıldığında Afganistan’ın istikrarlı bir yönetime kavuşması isteniliyor. Uzun yıllardır yaşanan savaşlar neticesinde Afgan halkı büyük mağlubiyetler, insani anlamda ve ekonomik anlamda çok ciddi hasarlar gördü. Bundan sonra Afganistan’ın ihtiyacı olan istikrarlı bir yönetim oluşturması, halkının refahını, adaletini önceleyen bir yönetim gerekiyor. Bu çerçevede de dünya ülkelerinin Afganistan’ın istikrara kavuşması için destek olmaları gerekiyor. Olumsuz olan konularda da düzenlemeler, teknik destekler ve yönetim becerileri gibi olumlu tecrübeleri aktararak orada istikrarlı bir hükümetin oluşması herkesin yararına olur. Taliban’ı çok fazla tanımıyoruz. Onların yönetim becerileri, bir devleti bir arada tutup istikrara kavuşturma yetenekleri olup olmadığı zaman içerisinde ortaya çıkacak. Afganistan’da tek bir grubun değil diğer toplumsal kesimlerinde içinde bulunacağı bir hükümet anlayışı içerisinde kendi değerlerini de kaybetmeden ortak bir müzakere içerisinde bir yapı kurula bilirse olur. Ama dar görüşlü bir yaklaşımla ilerlenirlirse olumlu bir sonuç olmaz” şeklinde konuştu.

Yeni masada Türkiye de olmalı!

Stratejist Doç.Dr. Mehmet Naci Efe de, “Türkiye ile Afganistan arasında çok ciddi bir ilişki var. Zaten ticari anlamda Afganistan’da bulunan büyük şirketlerimiz hala orada iş yapmaktadır. Ayrıca NATO üyesi bir ülke olarak Türk askerleri yıllarca Afganistan’da görev yapmıştır. Büyükelçiliğimiz de orada çok ciddi görevler yapmaktadır. Şimdi Afganistan’da değişen yönetim ile yeni bir hükümet kurulacak ve ülke yeniden dizayn edilecek. Bizim bu masada mutlaka var olmamız gerekiyor. Askeri alandan içişlerine, ticari alanlara kadar değişmedik alan kalmayacak. Bu yüzden burada bulunmalıyız. Şu anda Afganistan’ın yanında olan ülkeler ilerde de daha güçlü bağlarla bağlanıp birlikte hareket edeceklerdir. Ülke olarak var olduğumuz bir yerde hiç ara vermeden bağlarımızı güçlendirerek var olmaya devam etmeliyiz. Bildiğim kadarıyla Katar geçtiğimiz günlerde Kabil havalimanına bir teknik ekip gönderdi. Kabil havalimanının yeniden inşaa edilmesi için en azından iç hatlara uçuşa hazırlanması için bu ekip orada çalışma yürütüyor. Böyle bir istek Türkiye’ye iletilirse bu fırsat kaçırılmamalı. Sonra da diğer hizmetlerde Türkiye aynı şekilde yapılacak çalışmalara destek ekip gönderebilir. Zaten Afganistan halkı da Türkiye’ye karşı çok büyük sempatiler besliyor. Bu da ülkemizin orada faaliyetler yapmasını kolaylaştıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

