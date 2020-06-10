Afganistan'da kömür madeninde facia! Çok sayıda ölü var
Afganistan'da kömür madeninde maden çıkarmak için gerçekleştirilen patlama sırasında mahsur kalan işçilerden 16'sının hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Patlama sırasında mahsur kaldılar
Afganistan'ın Samangan kentinde kömür madeninde maden çıkarmak için gerçekleştirilen patlama sırasında maden işçileri mahsur kaldı. Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda mahsur kalan 16 madenci hayatını kaybetti.
"16-18 kişi daha mahsur kaldı"
Maden Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qadir Mutfi yaptığı açıklamada, "16-18 kişi daha mahsur kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Samangan ili makamları, patlama olan madende gaz birikmesi sebebiyle mahsur kalanların kurtarma operasyonunun zorlaşabiliceğini ifade etti.