Afganistan'da kazanan Rus savunma sanayii oldu

Afganistan'da dış destekle ayakta duran Eşref Gani hükümeti yerine Taliban'ın iktidar olması bölge devletleri arasında endişeye neden oldu. Afganistan'a komşu devletler, duruma paralel olarak silahlanma yarışı içerisine girdiler.

Ülkelerin silahlanma artışından en çok fayda sağlayan ülke ise Rusya.

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev de Afganistan'daki durumun kötüleşmesinin ardından komşu ülkelerden Rus silahlarına yönelik talebin arttığını doğruladı.

Miheyev konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Orta Asya'da bulunan "müttefiklerine" destek vermeye hazırız. Rus helikopterlerinin, hafif silahlarının ve sınır güvenlik sistemlerinin tedariki için bölge ülkelerinden gelen bir dizi başvuru üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.