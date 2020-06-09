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Aktüel

Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı

Saldırıda kaymakam ile 4 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:43:20 -
Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şortepe ilçesi Kaymakamı Muhammed İbrahim Elyar, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şortepe ilçesinin Arık Batur köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, kaymakamın makam aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Adıl, saldırıda Şortepe Kaymakamı Elyar ile dört korucunun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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