Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı
Saldırıda kaymakam ile 4 korucu öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şortepe ilçesi Kaymakamı Muhammed İbrahim Elyar, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şortepe ilçesinin Arık Batur köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, kaymakamın makam aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Adıl, saldırıda Şortepe Kaymakamı Elyar ile dört korucunun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.