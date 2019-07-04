Afganistan'da karakola saldırı: 7 ölü, 4 yaralı Daykundi vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 4'ü yaralandı.

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Daykundi Emniyet Müdürü Nakibullah Malistani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Kacran ilçesindekipolis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti. Malistani, çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi. Malistani, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmaların aralıklarla devam ettiğini kaydetti.

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