Afganistan'da karakola saldırı: 7 ölü, 4 yaralı
Daykundi vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 4'ü yaralandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 17:13
Afganistan'ın Daykundi vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Daykundi Emniyet Müdürü Nakibullah Malistani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Kacran ilçesindekipolis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Malistani, çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.
Malistani, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmaların aralıklarla devam ettiğini kaydetti.
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