Afganistan’da kanlı terör saldırısı: 15 ölü
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi. Diğer saldırganların binaya girerek saldırmaya çalışırken etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50’den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.