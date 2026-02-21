Afganistan'da kadına dayak "kemik kırılmadığı sürece" serbest bırakıldı

Afganistan'da yürürlüğe giren yeni ceza kanunu, kadın haklarını ve adaleti tamamen ortadan kaldıran maddeler içeriyor.

Kanuna göre, bir koca eşine şiddet uyguladığında, eğer "aşırı şiddet" sonucu gözle görülür bir kırık veya ağır yaralanma oluşmamışsa bu durum suç sayılmayacak.

Şiddetin kanıtlanması durumunda bile kocaya verilecek ceza sadece 15 gün hapisle sınırlı kalacak.

Üstelik kadınların bu istismarı kanıtlaması için tamamen örtülü haldeyken yaralarını hakime göstermesi ve mahkemeye yine kocasıyla veya bir erkek refakatçiyle gitmesi zorunlu kılındı.

Ayrıca bir kadın, kocasından izin almadan akrabasını ziyaret ederse 3 aya kadar hapis yatacak.

TOPLUM DÖRT KASTA AYRILDI: ALİMLERE DOKUNULMAZLIK

Yasanın 9. maddesiyle Afgan toplumu; din alimleri (ulema), seçkinler (eşref), orta sınıf ve alt sınıf olmak üzere dört kategoriye bölündü.

Bu sistemde suçun ağırlığı değil, suçlunun sosyal statüsü cezayı belirleyecek. Eğer suç işleyen kişi bir İslam alimiyse sadece "nasihat" alacak, elit kesimden biriyse mahkemeye çağrılıp uyarılacak.

Orta sınıf hapis cezası alırken, "alt sınıf" olarak görülen vatandaşlar hem hapis hem de ağır bedensel cezalarla karşı karşıya kalacak.

CEZALARI DİN ADAMLARI VERECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte bedensel cezaların infaz yetkisi de devlet kurumlarından alınarak din adamlarına devredildi.

Ağır suçlar için öngörülen fiziksel cezalar, ıslah kurumları yerine doğrudan İslam alimleri tarafından uygulanacak.

Bu durum, toplumun en üst tabakası olarak tanımlanan ulema sınıfına sınırsız bir otorite ve yargı muafiyeti sağlarken, alt sınıflar ve kadınlar üzerindeki baskıyı en üst seviyeye taşıdı.