Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.02 Eylül 2019 Pazartesi 16:44
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki bombayı, Kunduz'un merkezindeki Sehderek bölgesinde toplanan güvenlik güçleri arasında patlattığını duyurdu.
Saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rahimi, aralarında sivillerin de bulunduğu 15 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 21 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.
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