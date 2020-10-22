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Aktüel Afganistan'da havan saldırısında 4 sivil öldü
Aktüel

Afganistan'da havan saldırısında 4 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:58:23 -
Afganistan'da havan saldırısında 4 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Faryab'ın Şirin Tegab ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 14 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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