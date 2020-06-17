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Aktüel

Afganistan'da havan saldırısında 4 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:41:13 -
Afganistan'da havan saldırısında 4 çocuk hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde havan mermisinin çocuk oyun alanına isabet etmesi sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, basına yaptığı açıklamada, Deh Yak ilçesinin Lagvat köyünde Taliban tarafından atılan havan mermisinin çocukların oyun alanına isabet ettiğini söyledi.

Cumazadeh, saldırıda 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Taliban ise saldırıyı örgütün düzenlediği iddialarını reddetti.

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