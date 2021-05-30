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Afganistan'da havan saldırısı! Düğünde vuruldular
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Dünya Afganistan'da havan saldırısı! Düğünde vuruldular
Dünya

Afganistan'da havan saldırısı! Düğünde vuruldular

Afganistan'da Taliban'ın yaptığı bir havan saldırısının düğün alanına düştüğü ve 7 sivilin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 10:41:00 -
Afganistan'da havan saldırısı! Düğünde vuruldular

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban tarafından düzenlenen havan saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarınca fırlatılan havan mermisinin Kapisa'nın Enarcuy köyünde düğün yerine isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin yaralandığını ifade eden Şuriş, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Taliban ise havan saldırısının güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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