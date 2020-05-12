  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan’da hastaneye saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:07:10 -
Afganistan’da hastaneye saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.


Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğu, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ayrıca, hastaneye saldıran saldırganların 3 kişi olduğu ve 1’inin öldürüldüğü aktarıldı.


Hastanenin birinci katının temizlendiği ve 80 kişinin de kurtarıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı