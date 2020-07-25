Afganistan'da emniyet müdür yardımcısı öldürüldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdür Yardımcısı Nacibullah Safi, Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Emniyet Müdür Yardımcısı Safi'nin Kalakan-Karabag yolunda militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Şuriş, saldırıda Safi ile bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.