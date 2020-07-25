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Aktüel

Afganistan'da emniyet müdür yardımcısı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 12:18:52 -
Afganistan'da emniyet müdür yardımcısı öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdür Yardımcısı Nacibullah Safi, Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Emniyet Müdür Yardımcısı Safi'nin Kalakan-Karabag yolunda militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Şuriş, saldırıda Safi ile bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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