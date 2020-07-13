  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ saldırısında 7 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:46:39 -
Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ saldırısında 7 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyelerinin, Taliban militanlarının da desteğiyle Badahşan'ın Argençhava ilçesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını ifade eden Nazari, çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Taliban ise yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı