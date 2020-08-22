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Aktüel Afganistan'da demir yolu inşa eden Özbek şirketi çalışanlarına silahlı saldırı
Aktüel

Afganistan'da demir yolu inşa eden Özbek şirketi çalışanlarına silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:54:42 -
Afganistan'da demir yolu inşa eden Özbek şirketi çalışanlarına silahlı saldırı

TAŞKENT (AA) - Afganistan’ın güneyinde demir yolu inşa eden Özbek şirketi çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi.

Özbekistan Demiryolları işletmesinden yapılan açıklamada, Afganistan’ın Mezarı Şerif şehri yakınında demir yolu inşa eden işletmenin çalışanlarına önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda bir Özbek vatandaşının yaralandığı kaydedilirken, yaralının Özbekistan-Afganistan sınırındaki Tirmiz şehrindeki hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Abdulaziz Kamilov, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar’la Özbek vatandaşlarına yapılan saldırıyı telefonda görüştü.

Kamilov, görüşmede, Afganistan’da faaliyet yapan Özbek şirketlerinin yetkili ve çalışanlarının can güvenliğinin temin edilmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Atmar da bu saldırının Afgan makamları tarafından detaylı olarak incelenmeye başlandığını, saldırganların tespit edilerek cezalandırılacağını dile getirdi.


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