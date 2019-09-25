Afganistan'da Cumhurbaşkanı'nın seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kandahar'daki seçim bürosuna yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti. Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi. Saldırıyı üstlenen olmadı Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.

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