  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan’da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Afganistan’da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2024-09-03 01:27:00 -
Afganistan’da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de canlı bomba saldırısı yaşandı. Yaşanan dehşet sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.

Afganistan’da canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Başkent Kabil’de gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Kabil polis sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, ölenlerin sivil, saldırganın üzerindeki patlayıcının ise el yapımı olduğunu belirtti. Zadran, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23