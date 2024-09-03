Afganistan’da canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü var
Afganistan’ın başkenti Kabil’de canlı bomba saldırısı yaşandı. Yaşanan dehşet sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.
Afganistan’da canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Başkent Kabil’de gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Kabil polis sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, ölenlerin sivil, saldırganın üzerindeki patlayıcının ise el yapımı olduğunu belirtti. Zadran, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.