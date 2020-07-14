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Aktüel

Afganistan'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:12:39 -
Afganistan'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Maymana şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Maymana'nın Bibi Ayna bölgesindeki camiye kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Yuriş, saldırıda camiye namaz kılmak için gelen 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını belirtti.

Yuriş, saldırganların bölgeden kaçtığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.


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