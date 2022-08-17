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Dünya Afganistan'da camide patlama: Çok sayıda ölü var
Dünya

Afganistan'da camide patlama: Çok sayıda ölü var

Afganistan yine kana bulandı. Başkent Kabil'de bulunan camide meydana gelen şiddetli patlamada yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:47:00 -
Afganistan'da camide patlama: Çok sayıda ölü var

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi, kurumsal Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide, şiddetli patlama meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde akşam namazı sırasında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini doğruladı.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Zadran, kayıplara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Zadran, olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi, kurumsal Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Al Jazeera ise, olayda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kayıplara ilişkin bilgi vermezken olayı kınadı.

Mücahid, faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetti.

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Yorumlar

sdk

Yüce ALLAH celle celaluhu zalimleri kahretsin,müslüman kardeşlerim şehid oldular

Hsn

Abd deaş sırtlarını oraya saldı bu sefer
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