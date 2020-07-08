Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesi Emniyet Müdürü Habibullah Han ve iki koruması uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Deh Yak ilçe Emniyet Müdürü Han'ın aracının ilçe merkezine yakın bir bölgede bombalı saldırıya uğradığını söyledi.
Cumazadah, saldırıda Han ile 2 korumasının yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.