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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda emniyet müdürü ve amiri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:15:36 -
Afganistan'da bombalı saldırıda emniyet müdürü ve amiri yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Oba ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda emniyet müdürü ve emniyet amirinin yanı sıra 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Atikullah Vesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oba-Herat otoyoluna yerleştirilen bombanın, Oba ilçe emniyet müdürü ve emniyet amirinin makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Vesik, saldırıda emniyet müdürü ve amirinin yanı sıra 2 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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