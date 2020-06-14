Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrindeki Gümrük Müdürlüğü önünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Hogyani, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.