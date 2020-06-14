  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:09:30 -
Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrindeki Gümrük Müdürlüğü önünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Hogyani, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı