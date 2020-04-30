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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:38:44 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinin Ender ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, basına yaptığı açıklamada, Ender ilçesinin Nazar Han Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti.

Cumazadeh, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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