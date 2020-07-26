Afganistan'da bombalı saldırıda 2 asker öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nahri Sirac ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırılarda 2 asker hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, iki ayrı bomba yüklü araçla Nahri Sirac ilçesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.
Zuvak, saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.