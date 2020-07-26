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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:38:28 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 2 asker öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nahri Sirac ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırılarda 2 asker hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, iki ayrı bomba yüklü araçla Nahri Sirac ilçesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Zuvak, saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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