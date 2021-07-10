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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:37:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Gıra bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Daman Kaymakamı'nın aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 3 aydır ülke genelinde düzenlenen bombalı saldırıların çoğunu üstlenen olmuyor.

Öte yandan sabah saatlerinde başkent Kabil'de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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