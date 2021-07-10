Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Gıra bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Daman Kaymakamı'nın aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yaklaşık 3 aydır ülke genelinde düzenlenen bombalı saldırıların çoğunu üstlenen olmuyor.
Öte yandan sabah saatlerinde başkent Kabil'de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.