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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Afganistan'ın batısındaki Herat bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 17:47:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Goryan ilçesine bağlı Gurak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, demiryolu güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Katali, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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