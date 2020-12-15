Afganistan'da bombalı saldırı! Meclis Başkan Yardımcısı öldürüldü
Afganistan'da Kabil hükümetine bağlı Gor İl Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrahman Atşan bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Gur ilinin Firuzkuh ilçesinde Atşan'ın aracı saldırıya uğradı.
Atşan'ın aracının geçtiği sırada yol üzerindeki bir motorsiklete yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada Atşan ölürken, araçta bulunan bir il meclis üyesi de yaralandı.
Ülke genelinde son dönemde Kabil hükümetine bağlı üst düzey isimlere yönelik saldırıların arttığı göze çarpıyor.
Bugün sabah saatlerinde başkent Kabil'de düzenlenen bir bombalı saldırıda Kabil İli Vali Yardımcısı Mahbubullah Muhib öldürülmüştü.
Kaynak: Mepa News