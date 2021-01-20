Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması neticesinde 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, Kabil'in Faiz Muhammed Katib bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.