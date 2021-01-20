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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 18:52:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması neticesinde 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Kabil'in Faiz Muhammed Katib bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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