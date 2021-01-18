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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Çar Kale Çardehi bölgesinde sivil araçla düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:42:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'da Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, sivil bir araca yerleştirilen bombanın, Kabil'in Çar Kale Çardehi bölgesinde patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban saldırısında 7 güvenlik görevlisi öldü

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi'nin basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Ortabuz köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Ayyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

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