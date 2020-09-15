Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda bir istihbaratçı hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 2. Bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, istihbaratçıları taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 1 istihbarat çalışanının yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.